Une grande fiesta mexicaine s’emparera de la terrasse de la SAT. Plats colorés et bien relevés, cocktails rafraîchissants et musique festive sont au programme. Entre deux steppettes, vous pourrez faire le plein aux stations de plats mexicains format tapas et aux divers bars à cocktails.

Savourez avant tout le monde ce à quoi ressemblera notre assiette dans 50 ans. De l’entrée au dessert, les chefs David Ollu (Hélicoptère), Simon Mathys (Manitoba), Timothée Vielajus (Labo culinaire), Aaron Langille (Diplomate), et Emily Homsy et David Gauthier (Bar St-Denis) présenteront leur version de la gastronomie de 2069. Ça promet!

Préparez-vous à desserrer votre ceinture. Les découvertes culinaires se succéderont lors du rendez-vous annuel des gourmands montréalais YUL Eat qui se mettra en branle du 9 au 15 septembre. Voici les ateliers et dégustations à ne pas manquer pour repartir la panse pleine et le coeur heureux.

A post shared by eatanddrinkmtl (@eatanddrinkmtl) on Sep 15, 2018 at 6:32pm PDT

View this post on Instagram

Vos papilles ont envie d’explorer un peu? Laissez-vous tenter par le traditionnel Parcours gourmand de Yul Eat, encore une fois plus étoffé pour cette sixième édition. S’y trouveront 20 stations de bouchées et 10 d’alcools issus de chefs et producteurs, ainsi que des démonstrations culinaires de chefs renommés. Impossible de s’ennuyer.

Où : Société des arts technologiques (SAT)

Quand : Vendredi 13 septembre à 18h30 et samedi 14 septembre à 12h et 18h30

Prix : 75$ + taxes

4 - LE SMOKEHOUSE

Les amateurs de barbecue sont invités à venir sentir les agréables effluves qui émaneront du Smokehouse, un espace éphémère où trois duos de chefs locaux proposeront chaque jour de vous faire goûter leurs spécialités, en plus de donner des ateliers participatifs gratuits pour bien maîtriser votre grill. Parmi les invités, on compte Marc-André Cyr (Le Goût du Grain), Éric Dupuis (Taverne Square Dominion, Balsam Inn, Bar Henrietta), Samuel Fortier-Auclair (Les Fillettes), Martin Lampron (La maison de débauche) , Vincent Russell, (Foxy), Sebastien Harrison-Cloutier (Grumman’78), Quetzalcóatl Zurita et Shalxaly MacíasAlmoraduz Cocina de Autor, Mélanie Gervais (caffe Un Po Di Piu) et Dominic Labelle (Projet Cantouque).

Où : Le Parterre - Quartier des spectacles, Montréal

Quand : Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre

Prix : Gratuit

5 - LE LAB BREVILLE

Mettez vos compétences culinaires à l’épreuve en participant aux ateliers participatifs gratuits offerts par le partenaire de l’événement Breville. Saurez-vous impressionner les chefs invités?

Où : Le Parterre - Quartier des spectacles, Montréal

Quand : Du vendredi 13 septembre à 12h au dimanche 15 septembre à 20h

Prix : Gratuit

6 - À LA DÉCOUVERTE DU VIN BIODYNAMIQUE AU QUÉBEC

Qu’en est-il des vins québécois issus de la biodynamie en 2019? Dégustations, état des lieux, histoire, le tout accompagné d’un repas léger.

Où : Accords Bistro, 22, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Quand : Samedi 14 septembre de 15h à 18h

Prix : Sur demande

7 - CUISINER LES RÉCOLTES FAÇON MARTIN PICARD