Le Yukon passera à l'heure d'été en permanence

Le Yukon passera dans la nuit de samedi à dimanche à l’heure avancée pour de bon.

Le gouvernement a annoncé que le territoire cessera de changer l’heure deux fois par année et demeurera à l’heure d’été sur le fuseau horaire du Pacifique pendant toute l’année.

La décision a été prise mercredi à la suite de consultations publiques entreprises en janvier. Jamais, le gouvernement du Yukon n’aura réussi à susciter autant de réactions au cours d’un processus de consultation.

Selon un communiqué publié par le gouvernement, plus de 4800 personnes ont participé à la consultation. Quatre-vingt-treize pour cent d’entre elles souhaitaient de plus avancer ou reculer l’heure au printemps et à l’automne. Et 70 % de ces derniers voulaient demeurer à l’été d’été.

Cela signifie que le fuseau d’horaire de l’est aura deux heures d’avance, et non plus trois, sur le Yukon pendant l’hiver.

La Colombie-Britannique et les États américains de Washington, d’Oregon et de la Californie, ont envisagé d’adopter l’heure d’été en permanence, mais n’ont encore fait aucun changement à ce sujet.

La Saskatchewan est pour le moment la seule province canadienne à avoir adopté l’heure avancée en permanence.