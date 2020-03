La chaîne Yoopa débrouillée dès aujourd'hui

La chaîne jeunesse Yoopa sera débrouillée dès aujourd’hui, et ce, pour les deux prochaines semaines, a annoncé le Groupe TVA.

Comme l’a fait Télé-Québec vendredi dernier, en plus de ses émissions régulières, la chaîne mettra de l’avant une programmation spéciale pour divertir les familles en ces temps d’isolement.

En après-midi, dès 14h, des films seront présentés sans pause publicitaire, dont Les minions, Angry birds: le film et Les tortues ninjas.

Petits et grands ayant une fascination pour les bêtes préhistoriques et fantastiques seront également servis le week-end prochain, alors que 11 films seront présentés dans le cadre de la programmation spéciale Dragons et dinos.

La chaîne sera également débrouillée sur le TVA.ca.