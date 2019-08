3 façons de se mettre au yoga chez soi

Rempli de bonne volonté, vous déroulez votre tapis de yoga dans votre salon, mais après voir enchaîné le «chien tête en bas», et le cobra,...le néant. Vous ne savez plus quoi faire (et vous êtes loin d’être seul). Avant de devenir maître yogi, voici quelques initiatives pour simplifier le yoga à la maison. Cours à domicile avec Passion Yoga & Cie

Passion Yoga & Cie

Le yoga en studio n’est pas pour vous? Trop de monde, trop ci, trop ça? Restez chez vous, les profs viennent à vous grâce à Passion Yoga & Cie. Maintenant présente dans plus de dix régions du Québec, l’entreprise offre des séances personnalisées aux gens seuls, aux couples, à la famille et même aux collègues au bureau, sans égard à leur poids, leur âge, leur sexe ou leur niveau d’expérience. Les tuteurs - tous certifiés Yoga Alliance, une distinction reconnue mondialement, - traînent tapis, haut-parleur et bonne humeur. Suffit qu’à avoir un espace propice à la détente, votre tapis, et c’est parti pour la détente. La seule pratique qui n’est pas offerte est le yoga chaud, pour ne pas faire trop augmenter la facture d’électricité des clients. Le service sur mesure est évidemment plus cher que les cours de groupe offert en studio, mais différents forfaits sont offerts sur le site de Passion Yoga & Cie. Vous bénéficierez de rabais plus il y a de yogis invités, ou plus vous achetez de cours. Une séance de yoga pour 4 personnes coûte par exemple 115$, soit 28,75$ par tête. Yoga To Go par Alexandra Cosentino

Alexandra Cosentino/Yoga To Go

Avec Alexandra Cosentino, ex-participante d’Occupation Double, pas question que le yoga soit plate! Elle détaille dans un nouveau e-book toutes les postures de base et leurs bienfaits sur le corps, avec une approche détendue, sans prétention, loin du côté cérémonial souvent associé à la pratique. Et le tout est ponctué d’affirmations positives qui ont marqué la vie de la charmante brunette. Celle qui pratique le yoga depuis dix ans propose aussi des séances de yoga guidées de 15 à 25 minutes en vidéo sur son tout nouveau site Internet. Belle façon de se détendre sur l’heure du lunch ou en revenant du gym. 39,99$ - eBook «Yoga To Go» Sur le téléphone : Daily Yoga

Antonio_Diaz via Getty Images

Plusieurs applications offrent des routines de yoga, mais peu sont en français et aussi faciles à comprendre que Daily Yoga. On y trouve des séances guidées de 5 à 70 minutes pour tous les niveaux pendant lesquelles on peut revenir en arrière à n’importe quel moment. La voix française qui dicte les positions est un peu robotique, donc l’approche moins humaine, mais comme la plupart des séances sont gratuites, on ne s’en plaint pas. Ça peut être un bon moyen de faire ses premiers pas en tant que yogi. Bonne détente!