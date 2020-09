Des yeux tout le tour du derrière

CreativeNature_nl via Getty Images

Au Botswana, le bétail est souvent traqué par des lions et des léopards, rapporte le Smithsonian Magazine. La stratégie de chasse de ces fauves — comme de beaucoup de prédateurs — consiste à attaquer leur proie par surprise. Or, en peignant des yeux sur le derrière des bovins, les scientifiques pensent qu’il est possible de faire croire aux prédateurs qu’ils ont été repérés.