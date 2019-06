Les X-Men n'attirent plus les foules

Dark Phoenix, le plus récent épisode de la saga X-Men, a effectué un démarrage bien en-dessous des attentes au box-office nord-américain, ne récoltant que 33 millions de dollars aux guichets, soit presque la moitié moins que son prédécesseur, X-Men Apocalypse, sorti en 2016.

La méga production est arrivée deuxième, derrière le film d’animation The Secret Life of Pets 2, qui a cumulé pour sa part des recettes de 47,1 millions de dollars.

Pour un blockbuster estival, il s’agit d’un premier week-end particulièrement décevant. Pour un film de super-héros, on parle d’une véritable catastrophe.

En comparaison, le plus faible premier week-end d’un film issu du Marvel Cinematic Universe (MCU) avait été réalisé par The Incredible Hulk en 2008, lequel avait alors récolté 55,4 millions de dollars au box-office.

Les récentes productions connexes Logan et Deadpool 2, destinées à un public plus adulte, avaient aussi fait beaucoup mieux avec des recettes de 88 millions $ et de 125 millions $ respectivement lors de leur premier week-end en salles.

Il faut dire que les critiques et le public n’ont pas été particulièrement tendres à l’égard de Dark Phoenix, lui reprochant notamment d’avoir diminué à sa plus simple expression une histoire dont les enjeux dramatiques se voulaient beaucoup plus complexes et significatifs dans les pages des bandes dessinées.

Maintenant que la Fox a été rachetée par Disney, il sera intéressant de voir si l’intégration des Wolverine, Professor X, Magneto Jean Grey et autres mutants au MCU redonnera un nouveau souffle à une saga dont les jours de gloires sont visiblement chose du passé.