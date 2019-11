E.T. revient pour profiter des joies du temps des Fêtes... et des technologies numériques

À l’instar de Google l’an dernier, qui avait ramené Kevin McCallister (Macaulay Culkin) sur les écrans pour sa campagne du temps des Fêtes, le câblodistributeur américain Xfinity joue à son tour la carte de la nostalgie en ressuscitant l’extraterrestre brun favori des Terriens.

Dans la publicité de plus de quatre minutes ayant pour slogan «Reconnect for the Holidays» (Reconnectez pour le temps des Fêtes), E.T. revient sur Terre pour rendre visite à son vieil ami Elliot (toujours interprété par Henry Thomas) et à sa petite famille.

Un voyage intersidéral qui fera découvrir au visiteur les joies de la famille, du temps des Fêtes… et des technologies numériques. Le tout accompagné d’une musique originale reconnaissable entre mille.

Une publicité, à voir ci-dessous, qui vous fera assurément retomber en enfance.