Xavier Ouellet confirme avoir eu un contrôle positif à la COVID-19

Le défenseur Xavier Ouellet a admis que son absence au début du camp de relance du Canadien de Montréal était liée à un contrôle positif à la COVID-19.

Ouellet a cependant noté n’avoir jamais ressenti de symptômes de la maladie et les résultats de tous les tests subséquents se sont avérés négatifs. Un test sanguin a cependant révélé la présence d’anticorps au nouveau coronavirus dans son système.

«Je ne sais pas si j’ai vraiment eu (la COVID-19) ou non, a affirmé Ouellet en visioconférence, jeudi. Mais le protocole est clair, et la LNH veut s’assurer que tout le monde est en santé et protégé. J’ai dû m’isoler, rester à l’écart, pour protéger les autres. Je n’ai jamais ressenti de symptômes et j’ai testé négatif à tous les jours depuis (le contrôle positif).»

Ouellet a passé le confinement avec son épouse et leur fille au Michigan.

Il est revenu dans la région de Montréal lors de la phase 2 de la relance de la LNH et le Canadien a signalé sa présence dans les installations de l’équipe les 7, 8 et 9 juillet. Il a effectué son retour à l’entraînement mercredi.