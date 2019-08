Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images Photo d'archives de Kit Harrington, Susan Sarandon et Xavier Dolan.

Soutenue par un budget de 35 millions $ et des acteurs de premier plan, la première incursion de Xavier Dolan dans le cinéma de langue anglaise a été entravée par des problèmes de production: un processus de montage prolongé ayant entraîné l’excision de l’actrice étoile Jessica Chastain; un retrait de dernière minute du Festival de Cannes 2018; et la difficulté à obtenir une sortie en Amérique du Nord (aucune date n’a encore été fixée aux États-Unis).

«C’était incroyable de voir cette personne nettement plus jeune que moi avoir une vision aussi pointue de la façon dont il veut créer ce monde», a affirmé Natalie Portman à propos du réalisateur trentenaire, dont les films acclamés incluent «Mommy» en 2014 et «J’ai tué ma mère» en 2009.

Stefanie Keenan via Getty Images Kit Harrington et Xavier Dolan travaillaient pour la première fois ensemble.

«(Je lui disais): “C’est une journée entière de tournage, Xavier. Je sais que tu ne l’utiliseras jamais”», s’est-il rappelé. «Il a répondu: “Oui, mais j’en ai besoin.” (Et j’ai dit): “Mais non tu n’en as pas besoin! Tu n’en as vraiment pas besoin! J’aurais pu rentrer à la maison il y a trois semaines.»

«Je pense que d’une certaine manière, c’est sa façon de travailler. Il a un grand creuset d’idées, qu’il déverse et puis qu’il trie presque comme des morceaux d’un casse-tête.»

Au cœur du film se trouve un parcours initiatique, a déclaré Xavier Dolan, qui, d’une certaine manière, fait le parallèle avec sa propre trajectoire, de l’enfant acteur à la réalisation, en passant par la direction des vedettes qui ont façonné son éducation culturelle.

«Ma vie avec John F. Donovan» prend l’affiche vendredi un peu partout au Québec, à Toronto, Vancouver et Calgary.