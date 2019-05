Cannes: Dolan dit vivre une expérience différente cette année

Il a relaté qu’à cette époque, il était en proie à de la naïveté face à l’événement, son atmosphère chaotique et ses amalgames de cinéma et de vie de star.

En conférence de presse au lendemain de cette projection, le jeune réalisateur et comédien âgé de 30 ans, visiblement heureux, a expliqué son évolution en tant que cinéaste depuis qu’il a fait son entrée au festival avec «J’ai tué ma mère», en 2009.

CANNES, France — Dix ans après avoir retenu l’attention des festivaliers avec le projection de son film «J’ai tué ma mère», le réalisateur québécois Xavier Dolan affirme qu’il vit cette année au Festival de Cannes une expérience différente avec la présentation de son film «Matthias et Maxime» .

Depuis ce temps, Xavier Dolan est devenu un habitué du festival français. En plus d’y avoir présenté d’autres films depuis l’époque de «J’ai tué ma mère», il a fait partie du jury en 2015, une expérience dont il se souvient avec bonheur. Cette année-là, a-t-il dit jeudi, il a pu voir de nombreux films de qualité en peu de temps et il n’a pas eu à vivre des mois de stress et de manque de sommeil pour finalement être jugé le temps d’une projection.

«Évidemment, j’ai appris énormément, j’ai fait des rencontres tellement “approfondissantes” et tellement déterminantes, ici, au festival, des amitiés qui se sont nouées, qui ont débouché sur des collaborations artistiques», a-t-il affirmé.

«Après dix ans, c’est pas que je me suis lassé de quoi que ce soit (...) Mais là, j’ai la chance de pouvoir le partager avec des gens que j’aime puis leur faire vivre le bonheur, le vertige, le stress qui m’habite depuis maintenant dix ans», a-t-il ajouté en éclatant de rire.

Un film «transitoire»

Avec «Matthias et Maxime», Xavier Dolan a voulu explorer une autre partie de lui-même, a-t-il ajouté en conférence de presse. Le film n’a pas été un amalgame de son oeuvre, mais il tenait à ne pas passer sa vie à présenter des gens qui s’engueulent dans une cuisine, selon son expression.

«Pour moi, c’est important de naviguer dans certaines zones plus en demi-ton, a-t-il indiqué. On voulait faire un film plus pastel.»