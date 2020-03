Zhang Shu via Getty Images À Wuhan la quarantaine a commencé le 23 janvier dernier, et est toujours en place aujourd'hui. Pour les enfants, les cours continuent à la maison. (image d'illustration)

À l’annonce de la mise en quarantaine de la région de Wuhan, de nombreux enfants ont dû être heureux à l’idée de ne plus aller à l’école. Mais les autorités chinoises ont vite trouvé une solution de visioconférence, grâce à l’application DingTalk.

Comme le rapportait Technode récemment, DingTalk est censée mettre en relation les élèves et les professeurs pour que la scolarité des enfants puisse se poursuivre normalement. Problème: beaucoup de jeunes ont souhaité profiter de la quarantaine pour rester en vacances et non pas travailler à la maison.

Une rumeur est alors apparue: si l’application avait moins d’une étoile dans une boutique en ligne, elle était supprimée. En quelques jours, sa note est ainsi passée de 4,9/5 à 1,4/5.

L’application toujours en ligne

Cette chute vertigineuse de la note de l’application a obligé la marque a demandé grâce à travers une vidéo d’excuses. “S’il vous plaît, ne me donnez plus de notes d’une étoile. J’ai été choisi pour ce travail et je ne peux pas y faire grand-chose”, détaille la vidéo qui a déjà été visionnée plus de 17 millions de fois.

Malgré toutes ses notes d’une étoile, l’application est toujours sur les boutiques en ligne et n’est pas près de disparaître.

Dans le même temps, Chen Hang, le PDG de DingTalk, dit comprendre la réaction de tous ces enfants. “Si j’étais à leur place et que je devais prendre des cours en ligne tous les jours, je donnerais probablement une critique d’une étoile aussi”, a-t-il expliqué à Technode.

