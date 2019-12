Voyez la bande-annonce du prochain «Wonder Woman»

Les amateurs des films de super-héros seront quelque peu contentés, en ce dimanche 8 décembre. Warner Bros a finalement dévoilé la bande-annonce de son film Wonder Woman 1984, dans le cadre du Comic Con du Brésil. Et ça promet.

Gal Gadot, toujours aussi sublime, reprend son rôle de Diana Prince, et aura même une nouvelle armure en or (rien de moins). Et comme le titre l’indique, les années 1980 seront à l’honneur dans ce prochain film à succès mettant en vedette les personnages de DC Comics.