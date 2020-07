Capture d'écran Instagram @anapaulapadraooficial Près de 7 millions de posts de femmes sur Instagram avec le hashtag #WomenSupportingWomen visent, via des photos d'elles en noir et blanc, à encourager l'acceptation de soi et la sororité.

RÉSEAUX SOCIAUX - Près de 7 millions de posts, dont plusieurs dizaines publiées par des célébrités. Sur Instagram, le hashtag #WomenSupportingWomen (“Soutien entre femmes”, NDLR) constitue la nouvelle tendance.

Les internautes qui participent au challenge, toutes des femmes, postent des photos d’elles, en noir et blanc, sur lesquelles elles se sentent belles et fortes. L’objectif: promouvoir la positivité et la sororité, l’entraide entre femmes.

Si l’origine du hashtag reste floue, un représentant d’Instagram a expliqué au New York Times que le premier post relatif à ce challenge a été publié le 18 juillet dernier, par la journaliste brésilienne Ana Paula Padrão.

Pour autant, #WomenSupportingWomen serait devenu viral après la diffusion d’une vidéo montrant Alexandria Oscaio-Cortez, élue à la Chambre des représentants, prendre la parole publiquement après avoir été traitée de “salope” par un élu républicain. Cette dénonciation d”’une culture de l’impunité, d’acceptation de la violence et du langage violent contre les femmes”, qui a fait le tour du monde (voir notre vidéo ci-dessous), a relancé le mot-clé. Et une variante l’accompagne, qui regroupe, elle, près de 3 millions de publications: #WomenEmpoweringWomen (“Les femmes rendent les femmes plus fortes”, NDLR).

Des photos comme mode de soutien

Depuis 10 jours, les posts se multiplient, aux Etats-Unis, mais aussi partout dans le monde. Chaque femme qui participe au challenge nomine une ou plusieurs autres internautes. Ces dernières doivent ensuite poster des photos d’elles, dans un cercle infini, pour que de plus en plus de femmes affirment leur indépendance.

Et de nombreuses célébrités se sont prêtés au jeu. Les actrices Jennifer Garner, Reese Whitherspoon ou encore Eva Longoria ont toutes posté un selfie ou une photo lundi 27 juillet.

“J’envoie tout mon amour à toutes les femmes qui veillent sur leurs sœurs”, écrit la première.

“Merci à toutes les femmes magiques de ma vie et pour l’amour et le soutien inconditionnel [...]. C’est ça, la sororité”, affirme Reese Whitherspoon.

“Des femmes qui se soutiennent entre elles! Tellement de femmes à taguer et à remercier!”, s’exclame de son côté Eva Longoria.

Même la star de télé-réalité Khloé Kardashian a joué le jeu. “A toutes mes reines, diffusons l’amour et rappelons-nous d’être plus gentilles les unes envers les autres.”

Et plus récemment, c’est Jennifer Aniston qui a posté une photo d’elle en noir et blanc. “Pour être honnête, je ne comprends pas très bien ce #challengeaccepted (défi accepté, NDLR)... mais qui n’aime pas avoir une bonne raison pour soutenir les femmes! Donc... défi accepté!” Et l’actrice de la série “Friends” en a profité pour faire passer un autre message, plus politique cette fois. “La meilleure façon de se soutenir mutuellement, c’est de s’inscrire sur les listes électorales, pour lutter contre les problèmes qui touchent les femmes.”