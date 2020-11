Chaque personne se doit de préciser l’endroit d’où est pris ce plan (en haut à droite de l’écran) ainsi que son prénom. Ainsi, tout internaute se connectant sur Window Swap peut avoir accès à différentes vues: New York, Buenos Aires, Bishkek, Moscou, Shanghai, etc… des grandes villes comme des villes les plus enclavées du monde entier.

La vidéo proposée se fait de manière aléatoire, mais le site vous propose de changer d’endroit en seul clic: il suffit d’appuyer sur l’onglet «open a new window somewhere in the world» («ouvrir une autre fenêtre quelque part dans le monde») en bas de l’écran.