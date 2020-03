William Shatner en a fini avec «Star Trek» et son personnage du capitaine Kirk

William Shatner ne rayonnera plus à la télévision ou au cinéma dans le rôle du célèbre capitaine Kirk. Et ce sont ses ultimes paroles à propos de «l’ultime frontière», dit-il.

Dans un clavardage sur Twitter avec des fans cette semaine, l’icône de «Star Trek» a fermement rejeté la possibilité qu’il apparaisse dans toute nouvelle production.

Un utilisateur de Twitter a demandé à Shatner s’il envisageait apparaître dans une série axée sur Kirk, maintenant que Patrick Stewart est en vedette dans Star Trek: Picard, présentée sur CBS All Access.

«Non», a répondu Shatner. «Je pense que l’histoire de Kirk a été plutôt bien menée à terme, à ce stade-ci.»

Au cas où certains irréductibles auraient encore de l’espoir, Shatner a rabroué une personne qui posait une autre question sur une potentielle ramification de la franchise.

«Qu’y a-t-il de différent dans ma déclaration sur Kirk que je n’ai pas déjà dit auparavant? Je ne fais pas de caméos (celui-ci remonte à 2008 et JJ). L’histoire de Kirk a été bien plus racontée que celle de tout autre capitaine. Kirk est mort dans Generations. Que reste-t-il vraiment? Des aventures dans le ruban?»

Un Trekkie a essayé de calmer l’apparente contrariété de Shatner en disant à l’acteur que les fans ne demandaient que parce qu’ils l’aimaient et qu’il leur manquait. «Ne vous fâchez pas contre eux», a écrit la personne.

Shatner, 88 ans, a déclaré en demi-plaisanterie l’année dernière qu’il serait prêt à incarner un Kirk plus âgé et plus grossier si le «Star Trek» proposé par Quentin Tarantino était approuvé, mais il semble que l’acteur ait changé d’avis sur les futures productions. (Tarantino semble de toute façon s’éloigner de ce projet.)

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.