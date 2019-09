DIVERTISSEMENT

Will Smith et Martin Lawrence enfin de retour dans la bande-annonce de «Bad Boys for Life»

17 ans après «Bad Boys II», Will Smith et Martin Lawrence reprendront du service dans la peau des policiers de Miami Mike Lowery et Marcus Burnett. Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, «Bad Boys for Life» est attendu en salles le 17 janvier 2020.