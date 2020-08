Will Smith et Jason Derulo piègent leurs fans sur TikTok

Un «prank» réussi. Dans une vidéo canular postée sur TikTok, Will Smith et Jason Derulo ont piégé leurs fans. En pleine séance de golf, l’interprète de Talk Dirty a fait mine d’envoyer son club droit dans les dents de Will Smith. Un coup dur pour le sourire de l’acteur américain qui lui avait pourtant demandé d’attendre avant de balancer son coup.

Une mise en scène rondement menée par les deux célébrités. Les dents de Will Smith vont très bien et la vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux.

Jason Derulo n’en est pas à son premier TikTok viral. Avec 30 millions d’abonnés, il est le roi du réseau social chinois. L’engouement autour de ses vidéos est impressionnant. Il faut dire que le chanteur américain ne manque pas d’imagination comme vous pouvez le voir dans a vidéo en tête d’article.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.