Les émissions «Wheel of Fortune» et «Jeopardy» ne seront plus enregistrées devant public

Après le festival South by Southwest et la tournée de Pearl Jam, c’est au tour de deux émissions phares des États-Unis d’être affectées par le coronavirus. Les classiques Wheel of fortune et Jeopardy ne seront désormais plus enregistrées devant public.

Des sources ont indiqué à CNN que cette décision avait été prise «par excès de précaution», pour une durée indéterminée, devant la propagation du COVID-19. Le Centre de contrôle des maladies du pays a en effet encouragé toutes les personnes âgées de plus de 60 ans ou souffrant de maladies chroniques graves à rester à la maison autant que possible.

De nombreux événements culturels ont été annulés aux États-Unis et en Europe au cours des dernières semaines en raison de ce virus.

Lundi soir, le groupe Pearl Jam annonçait qu’il annulait sa tournée prévue ce printemps en Amérique du Nord. Vendredi, les organisateurs du célèbre festival d’art et de technologie South by Southwest, qui devait commencer la fin de semaine prochaine, déclaraient à contrecoeur que l’édition de cette année n’aurait pas lieu.

Aux États-Unis, l’épidémie a touché plus de 600 personnes et fait au moins 26 morts, jusqu’à maintenant.