Avec les Wet'suwet'en, il ne s'agit plus de réconciliation, mais de recolonisation

La Presse canadienne/Jason Franson Les chefs héréditaires Wet'suwet'en de gauche, Rob Alfred, John Ridsdale et Antoinette Austin, participent à un rassemblement à Smithers (C.-B.) en janvier 2020 contre le projet Coastal GasLink.

Voici une déclaration éclairante du militant Will Offley, membre du Vancouver EcoSocialist Group, tiré de la page Facebook de la journaliste et militante féministe Judy Rebick: On a beaucoup parlé des 20 accords de coopération signés par les conseils de bande le long du tracé du gazoduc. Cependant, les faits laissent voir que plusieurs ont signé en désespoir de cause, en raison de leur pauvreté et de la réticence des gouvernements fédéral et provinciaux à leur fournir ne serait-ce que de l’eau potable. Rien n’indique que les membres des bandes aient discuté de ces accords ou les aient ratifiés (ils sont protégés par des ententes de confidentialité). Il est important de savoir que les conseils de bande n’ont d’autorité légale que sur les petits territoires de leurs réserves respectives. Par exemple, explique Offley, la réserve de Hagwilget occupe une superficie de 1,6 km2, celle de Moricetown, 14 km2, celle de Nee-Tahi-Buhn, 3,2 km2, et celle de Skintyee, 4 km2. Mais la superficie du reste des terres Wet’suwet’en, qui sont en cause dans cette affaire et qui sont sous la juridiction des chefs héréditaires, représente 58 000 km2.

La Presse Canadienne/Ryan Remiorz Le premier ministre Justin Trudeau rencontre son homologue de la Colombie-Britannique, John Horgan, lors de la conférence des premiers ministres qui s’est tenue à Montréal, en décembre 2018. Horgan a annoncé que l’État de droit doit prévaloir et que le projet a tout à fait le droit d’aller de l’avant.

«La Cour suprême du Canada, poursuit Will Offley, a statué dans l’affaire Delgamuuwk que certaines parties du territoire non cédé de Wet’suwet’en relèvent des chefs héréditaires. Si les Wut’suwet’en ont un droit légal et moral établi de gouverner leurs propres territoires, le gouvernement provincial, la GRC et même les tribunaux ont tendance à ignorer ce fait qui les dérange. Une fois de plus, des terres autochtones non cédées sont annexées par la force et sous la menace des armes.» Repenser notre relation à la terre En ce qui concerne la question de fond, nous devons nous référer à la sagesse ancestrale des peuples autochtones qui veut que les peuples appartiennent à leur territoire. Ce fait ne doit pas être confondu avec le droit à la propriété. Les territoires ne sont pas des biens qui peuvent être possédés par des particuliers. L’intégrité des peuples est liée à l’intégrité territoriale. Le droit collectif à un territoire et à ses ressources est l’équivalent du droit individuel à la protection de l’intégrité physique. On ne peut pas toujours imposer en toute impunité la primauté de l’économie sur les droits des peuples. Les scientifiques nous disent que nous avons sept ans pour renverser la vapeur sur le plan climatique.

Nous demander de condamner le blocus ferroviaire fait partie du coup de force. Affirmer qu’il faut respecter la « règle de droit » est un mensonge qui contribue au coup de force.