Rencontre entre la nation Wet’suwet’en et les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique

HOUSTON, C.-B. — Un chef héréditaire de la nation Wet’suwet’en a annoncé jeudi que la rencontre avec des représentants des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique aura finalement lieu, plus tard en journée et vendredi.

Le chef Na’moks, aussi connu sous le nom de John Ridsdale, a affirmé tard mercredi que le gouvernement provincial avait annulé les pourparlers prévus pour tenter de dénouer l’impasse sur les barricades ferroviaires à travers le Canada. Il a ajouté que les responsables gouvernementaux avaient demandé aux chefs héréditaires d’appeler tous leurs alliés d’autres nations à cesser leurs actions.

De son côté, le bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, avait affirmé qu’il était regrettable qu’aucun accord n’ait pu être conclu pour rencontrer les chefs héréditaires Wet’suwet’en.

Or, en début de nuit jeudi, le chef Na’moks a assuré que la rencontre aurait bel et bien lieu et que son annulation, la veille, avait été causée par un manque de communication. Peu après, le bureau du premier ministre Horgan a fait savoir que l’annonce de la tenue de la rencontre était prometteuse, mais qu’il n’y aurait aucune confirmation avant un peu plus tard jeudi.

Mercredi, l’entourage du premier ministre a indiqué qu’il avait espoir que les chefs acceptent une période de paix et de respect pendant les pourparlers, qui comprendrait l’encouragement à leurs partisans de lever les barricades.