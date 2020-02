Voies ferrées bloquées: solution trouvée en Colombie-Britannique?

″Ça se dirige vers un arrangement moins conflictuel et plus pacifique (...) J’ai bon espoir que ça va satisfaire (les autochtones)”, a ajouté M. Blair.

Le premier ministre, lui, n’a pas encore répondu à l’invitation de ses homologues provinciaux qui réclament une conférence téléphonique. À Québec, François Legault insistait pour que cet appel se tienne jeudi.

“M. Trudeau a dit qu’il avait un plan. On voudrait savoir c’est quoi ce plan-là? Puis, c’est quoi l’échéancier? Parce que chaque jour qui passe, il y a des centaines de millions de dollars de pertes pour l’économie canadienne”, a déclaré M. Legault lors d’un point de presse matinal.

M. Legault aurait voulu exiger aussi un échéancier précis au gouvernement fédéral, mais il n’y a pas eu unanimité entre les provinces sur ce point.

“Je demeure convaincu qu’on doit avoir un délai et que, une fois ce délai expiré, il doit y avoir une intervention des policiers. Plusieurs des premiers ministres des provinces sont d’accord avec moi”, a maintenu M. Legault.

En arrivant à son bureau, M. Trudeau s’est contenté de répéter qu’il “travaille très fort pour éliminer les barricades”.

Des compensations

En attendant un dénouement à la crise, la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, considère une aide financière pour les agriculteurs.

“C’est vraiment l’accumulation des défis auxquels les producteurs ont eu à faire face en 2019 et maintenant au début de l’année. Que ce soit à cause du climat, que ce soit à cause du commerce, et maintenant des enjeux ferroviaires”, a-t-elle fait remarquer.

“Nos programmes de gestion de risque doivent être améliorés. Donc dans l’intervalle, j’essaie de trouver des façons pratiques de pouvoir leur venir en aide”, a indiqué la ministre Bibeau.

