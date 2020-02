La GRC doit partir pour qu'il y ait une rencontre, dit un chef héréditaire

Au 13e jour de barricades sur des voies ferrées, mardi, Ottawa a servi de scène pour des discours et des querelles politiques, mais on n’a pas vu de plan précis pour mettre fin aux interruptions de service ferroviaire. Et en Colombie-Britannique, un chef héréditaire a affirmé qu’il n’y aurait pas de rencontre en personne avec le gouvernement fédéral tant que la GRC demeurera dans le secteur clé de l’opposition des Wet’suwet’en au projet de gazoduc.

À 11h, le premier ministre était à la Chambre des communes pour répéter qu’il travaille à ce dossier - “Nous devons trouver une solution (...) rapidement” - et pour mettre en garde contre une possible escalade.

“Dans le passé, nous avons vu à quel point ces situations peuvent changer rapidement. Je sais qu’on veut tous trouver une solution. Mais en même temps, il faut absolument éviter que les choses s’aggravent”, a plaidé M. Trudeau dans un discours.

“Arrête de sermonner. Fais quelque chose!”, lui a-t-on crié depuis les banquettes conservatrices.

Lorsque le chef par intérim des conservateurs s’est levé pour répondre au premier ministre, il a manifesté la même impatience que ses troupes.

“La déclaration du premier ministre est un rejet total de sa responsabilité et un échec sur le plan du leadership”, a lancé Andrew Scheer, qualifiant de “salade” le discours du premier ministre.

Le chef du Bloc québécois a aussi étalé sa déception.

“Tu ne convoques pas le Parlement pour faire une adresse ministérielle si tu n’as rien à dire”, a protesté Yves-François Blanchet. “On a fait des énoncés de valeurs, de principes et de vertu, tous plus louables les uns que les autres, mais qui ne venaient avec rien d’autre”, s’est-il désolé.

Dans ce discours, M. Trudeau a offert une fois de plus à la communauté Wet’suwet’en de rencontrer sa ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett. “J’espère que l’offre sera acceptée”, a-t-il dit.