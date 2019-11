C’est une vidéo bien énigmatique que les fans de la série Westworld ont pu découvrir en fin de semaine. HBO, le producteur de la série, a effectivement publié une bande annonce particulière pour la troisième saison du show américain.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, ce nouveau «trailer» est réalisé en forme de clip promotionnel pour une entreprise de l’univers de la série: Incite Inc.

Mais les créateurs de la série ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également construit un site internet dédié à cette entreprise fictive: inciteinc.com.

Le but de cette entreprise? Tout rendre possible. Et ce par le biais de la technologie évidemment, puisque l’entreprise aurait mis en place une sorte de moteur de recherche capable de solutionner tous les problèmes humains. Et ils sont nombreux. Nul doute que cette société fictive jouera un rôle dans la prochaine saison de Westworld. Mais lequel? Réponse dans quelques mois.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À VOIR AUSSI: «Stranger Things»: voici pourquoi Evan Rachel Wood déteste le shérif Hopper