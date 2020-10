Les artisans de «West Wing» réunis pour encourager les Américains à voter

L’objectif de l’émission spéciale est de faire la promotion de When We All Vote, un groupe à but non lucratif créé pour accroître la participation électorale. Parmi ses coprésidents, on retrouve l’ancienne première dame Michelle Obama – qui s’exprimera lors des pauses – l’ancien président Bill Clinton, ainsi que les acteurs Lin-Manuel Miranda et Samuel L. Jackson.

Aaron Sorkin est conscient que la participation de ces démocrates bien en vue pourrait amener certains téléspectateurs à se méfier de ce qui peut leur sembler un “mouvement de gauche”. Mais il insiste sur le fait que l’intention n’est pas de faire du prosélytisme au service d’un candidat.

“Nous demandons sincèrement aux gens de voter. Et c’est ce que signifie When We All Vote. Oui, l’une de ses fondatrices est Michelle Obama. Mais c’est une organisation non partisane”, a-t-il expliqué.

″À aucun moment de cette émission spéciale, vous n’entendrez les mots “Joe Biden”, “Donald Trump”, “démocrate” ou ”républicain”.

Il reconnaît tristement que la division politique d’aujourd’hui a peut-être aminci les rangs de ceux qui appréciaient le respect de la série pour le service public, ses histoires et ses personnages – même si la politique de ces personnages différait de la leur.

Casey Patterson, producteur de l’émission spéciale, a affirmé que son seul objectif était d’inspirer et “qu’il n’y a pas de méchants”.

Les membres de la distribution se sont réunis pour l’enregistrement dans un théâtre de Los Angeles le mois dernier, avec des précautions en place contre la propagation du coronavirus. Allison Janney, Dulé Hill et Janel Moloney reprennent également leurs rôles de la série diffusée sur NBC de 1999 à 2006.

“Nous avons pu faire en sorte que les acteurs se remettent en quelque sorte à la place de leurs personnages. Ils étaient incroyablement partants pour ça”, a déclaré le réalisateur Thomas Schlamme.

L’acteur de la populaire série “This is Us”, Sterling K. Brown, a repris le rôle du regretté John Spencer en tant que chef de cabinet et il a été “incroyablement généreux de son temps”, a souligné M. Sorkin.