Enfants tués à Wendake: homme accusé de deux chefs de meurtre au second degré

Un homme a été formellement accusé des meurtres de deux jeunes enfants trouvés morts dans une résidence de Wendake, dans la région de Québec, dans la nuit de dimanche.

L’homme de 30 ans a été accusé de deux chefs de meurtre au second degré lors d’une comparution en cour ayant eu lieu par vidéoconférence, dimanche soir. Il avait été précédemment été interrogé par des enquêteurs de l’unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ).

La SQ avait été appelée dans la nuit de dimanche vers 2 h par le Service de police de Wendake concernant la découverte des cadavres des deux petits garçons âgés de 2 et de 5 ans.

Selon la SQ, un homme s’est présenté plus tard à un poste du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) en lien avec ce qui s’était produit. Il a ensuite été inculpé et placé en détention provisoire et le demeurera au moins jusqu’à sa prochaine comparution au tribunal, mardi.