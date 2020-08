Des documents font croire que des fonctionnaires ont été incités à recommander WE Charity

Ian West - PA Images via Getty Images Craig Kielburger et Marc Kielburger sont les fondateurs de WE Charity.

OTTAWA — Des milliers de pages de documents nouvellement dévoilés semblent appuyer la prétention du gouvernement Trudeau selon laquelle ce sont des fonctionnaires fédéraux qui ont recommandé qu’un programme d’aide aux étudiants soit administré par l’organisme WE Charity (UNIS).

Les documents font aussi croire que ces fonctionnaires ont été incités à émettre cette recommandation sous la pression de leurs dirigeants politiques.

Les plus de 5000 pages de documents ont été déposés il y a près de deux semaines au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Ils n’ont toutefois pas été remis aux membres du Comité car ils faisaient l’objet d’une protection légale devant assurer que leur contenu ne puisse violer des renseignements personnels ou des conversations privées de membres du cabinet.

Les documents ont finalement été dévoilés tard mardi après-midi aux membres du Comité permanent des finances de la Chambre des communes, à la demande du premier ministre Justin Trudeau alors qu’il annonçait la prorogation des travaux des Communes jusqu’au 23 septembre.

En prenant la décision de les transmettre directement aux membres du Comité, le premier ministre Trudeau a possiblement espéré que la controverse que ces documents suscitent soit évacuée plusieurs semaines avant la reprise des travaux parlementaires.

Le premier ministre a indiqué mardi que son discours du trône de l’automne visait à mettre le pays sur la voie de la reprise économique après les impacts dévastateurs de la pandémie de la COVID-19.

Le Commissariat aux conflits d’intérêt et à l’éthique a ouvert une enquête sur un possible conflit d’intérêt à propos de WE Charity qui impliquerait le premier ministre Trudeau et son ancien ministre des Finances, Bill Morneau, qui a annoncé son départ de la politique lundi soir dernier.