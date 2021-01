Images saisissantes, des dizaines de militaires ont passé la nuit à l’intérieur du bâtiment du Congrès, dormant encore à même le sol dans les salles et les couloirs alors même que les élus arrivaient.

Le Capitole est entouré d’une clôture de sécurité, tout comme la Maison-Blanche depuis le printemps dernier et les manifestations qui avaient suivi la mort de George Floyd, symbole des brutalités policières envers les Américains noirs.

Washington, capitale fédérale devenue métropole vibrante ces dernières années, porte les stigmates des crises successives des douze derniers mois.

En y déambulant ces jours-ci, il s’avère difficile de distinguer les planches de restaurants fermés par la pandémie de celles de bâtiments se protégeant des violences.

“C’est la première fois que je me rends (dans le centre de Washington) depuis plus d’un an, et d’habitude il y a des gens partout. C’est très, très calme. Je pense presque que (la ville) n’est plus que l’ombre d’elle-même”, soutient Jaime, une mère de famille venue du Maryland qui n’a pas souhaité donner son nom.