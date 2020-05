Washington accuse la Chine de tenter de pirater la recherche sur un vaccin

Cristobal Marambio via Getty Images

Les États-Unis ont publiquement accusé mercredi la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le nouveau coronavirus, une nouvelle escalade dans les tensions déjà très vives entre Washington et Pékin au sujet de la pandémie.

«Les secteurs de la santé, pharmaceutique et de la recherche travaillant sur les réponses à la COVID-19 doivent tous être conscients qu’ils sont les premières cibles de cette activité et prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs systèmes», ont prévenu la police fédérale et l’agence pour la cybersécurité dans un avertissement officiel.

«Les tentatives de la Chine pour cibler ces secteurs représentent une menace grave pour la réponse de notre pays à la COVID-19», ont-ils affirmé.

Le FBI précise notamment «enquêter» sur des «cyberacteurs et informateurs non-traditionnels affiliés à la République populaire de Chine» soupçonnés de vouloir voler des éléments protégés par la propriété intellectuelle en lien avec la recherche sur un vaccin, sur des traitements, mais aussi sur les tests de dépistage de la maladie, qui a déjà tué près de 295 000 personnes, dans le monde dont 82 500 aux États-Unis.

En clair, il s’agirait de pirates informatiques, mais aussi de chercheurs et étudiants qui, selon l’administration de Donald Trump, sont activés pour voler des informations au sein des instituts universitaires et les laboratoires publics où ils travaillent.

Menace de sanctions

La diplomatie chinoise avait balayé par avance lundi tout soupçon de piratage.

«Nous nous opposons fermement à toute sorte de cyberattaque perpétrée par des pirates informatiques et nous les combattons», avait assuré le ministère chinois des Affaires étrangères.

«Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la maladie COVID-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l’absence de preuves», avait-il insisté.

Les États-Unis reprochent déjà de longue date au géant asiatique de se livrer à l’espionnage industriel et ont fait de la défense de leur propriété intellectuelle une priorité dans la guerre commerciale que se livrent les deux grandes puissances.

Mais une telle accusation risque d’envenimer encore davantage des relations déjà très tendues depuis l’apparition du nouveau coronavirus fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan.

D’autant qu’elle intervient au moment où la pression sur Pékin se renforce à Washington.

Donald Trump a déjà dit, de manière jusqu’ici vague, vouloir faire payer la Chine pour ce qu’il considère être sa responsabilité dans la pandémie.

Des sénateurs de son camp républicain, très remontés contre Pékin, ont présenté mardi une proposition de loi qui donnerait au président le pouvoir d’imposer des sanctions à la Chine si elle ne contribue pas en toute transparence à faire la lumière sur l’origine de la maladie.