Walter Gretzky, figure emblématique d’un papa de hockey au Canada et père de la Merveille, est décédé à l’âge de 82 ans.

Repère constant dans l’univers de son fils Wayne, Walter est resté l’incarnation d’un col bleu dévoué au sport de son enfant, dans un pays qui en compte une multitude.

Wayne Gretzky a confirmé le décès de son père jeudi soir, sur les médias sociaux.

“C’est avec une profonde tristesse que Janet et moi partageons que mon père n’est plus avec nous, a écrit Wayne. Il a bravement combattu le Parkinson et d’autres problèmes de santé, ces dernières années, mais il ne s’est jamais laissé abattre.

“C’est grâce à lui que je suis tombé en amour avec le hockey. Il m’a inspiré à être le meilleur que je puisse être non seulement au hockey, mais dans la vie.”