Walmart prévient que les hausses de tarifs entraîneront des hausses de prix

Walmart a prévenu jeudi que la hausse des tarifs américains sur les importations en provenance de Chine entraînerait une hausse des prix dans ses magasins.

Le plus grand détaillant des États-Unis a fait ces commentaires dans la foulée de la publication de sa meilleure performance de ventes trimestrielles en neuf ans pour ses magasins américains ouverts depuis au moins un an. Il s’agissait d’un 19e trimestre consécutif de croissance à cet égard.

«Nous surveillons les discussions tarifaires et espérons qu’un accord puisse être conclu», a affirmé le directeur financier, Brett Biggs. Il a cependant indiqué aux journalistes: «Une augmentation des tarifs entraînera une augmentation des prix pour nos clients.»

Le spectre de la hausse des prix avait également été évoqué par le chef de la direction de Macy’s, Jeff Gennette. Ce dernier a indiqué aux investisseurs, mercredi, que si une quatrième série de tarifs entrait en vigueur, cela pourrait entraîner une hausse des prix de détail pour les marques de magasin et les marques nationales. Target, J.C. Penney et d’autres grands détaillants rendront compte de leurs plus récents résultats trimestriels dans les prochains jours et pourraient faire d’autres commentaires à ce sujet.

Walmart, Macy’s et d’autres grands détaillants ont été largement épargnés par les premières séries de tarifs, car ceux-ci se concentraient davantage sur les produits industriels et agricoles. Mais cela a changé la semaine dernière lorsque l’administration Trump a imposé des droits de douane de 25 pour cent sur les importations comme les meubles.

L’administration veut étendre les droits de douane de 25 pour cent à la quasi-totalité des importations chinoises jusque-là épargnées, y compris les jouets, les chemises, les articles ménagers et les souliers. Cela représente environ 300 milliards $ US de produits en plus des 250 milliards $ US ciblés précédemment.

Walmart et d’autres ont profité de la vigueur économique soutenue et de la faiblesse du taux de chômage, mais les consommateurs sont toujours à la recherche d’aubaines. En particulier, les principaux clients de Walmart vivant d’un chèque de paie à l’autre seraient particulièrement sensibles à toute augmentation de prix. Walmart a indiqué travailler avec ses fabricants partenaires pour atténuer l’impact des tarifs, mais a refusé de commenter davantage.

Walmart, établie à Bentonville, dans l’État de l’Arkansas, a indiqué jeudi que les ventes dans les magasins des États-Unis ouverts au moins un an avaient augmenté de 3,4 pour cent au cours du premier trimestre de l’exercice, sous l’impulsion de ses activités d’épicier.

La société a affiché un bénéfice net de 3,84 milliards $ US, ou 1,33 $ US par action au premier trimestre. Le bénéfice ajusté pour les gains non récurrents s’est établi à 1,13 $ US par action. Cela est supérieur de 11 cents US aux attentes des analystes, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus se sont élevés à 123,93 milliards $ US, mais les analystes attendaient un chiffre d’affaires de 125,33 milliards $ US.

Walmart n’a pas modifié ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice.