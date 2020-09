Walmart lance une nouvelle marque de vêtements

Cette marque est baptisée “Free Assembly” et est distribuée à partir de ce lundi sur sa plateforme de commerce en ligne et dans certains magasins physiques.

La première collection compte 30 pièces pour femmes et 25 pièces pour hommes, dans un style décrit comme simple mais moderne, et de qualité pour des prix, affirme Walmart, “inférieurs à ceux des autres marques américaines de vêtements”, de 9 à 45 $ US (12 à 60$ CAN).