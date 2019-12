La toute dernière création du Cirque du Soleil était à l’honneur, jeudi soir, au Centre Bell. Avec Axel, la troupe nous offre cette fois-ci un spectacle sur glace, haut en couleur.

On y suit les aventures d’Axel et de sa bande, à travers leur passion pour la musique et les arts visuels.

Voyez ci-dessous nos photos du spectacle et des célébrités qui ont assisté à la première.

Axel est à l’affiche jusqu’au 29 décembre au Centre Bell.