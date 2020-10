Les restrictions de voyage avec les États-Unis maintenues jusqu'au 21 novembre

LARS HAGBERG via Getty Images

Sans surprise, Ottawa et Washington prolongent d’un autre mois leur entente sur la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis.

“Nous étendons les restrictions de voyage non essentielles avec les États-Unis jusqu’au 21 novembre 2020. Nos décisions continueront d’être fondées sur les meilleures recommandations de santé publique disponibles pour assurer la sécurité des Canadiens”, a-t-il écrit.

Cette frontière est fermée depuis le 18 mars dernier afin de limiter les risques de propagation du nouveau coronavirus. Les deux pays prolongent de mois en mois cette fermeture. La pandémie de la COVID-19 a fait plus de 224 000 morts aux États-Unis et plus de 9700 morts au Canada.