Voyager dans le sud l’été : rêve ou cauchemar?

den-belitsky via Getty Images

Dame nature laissait présager un été pluvieux au Québec, plusieurs en ont donc profité pour fuir dans les Caraïbes pendant leurs vacances estivales. Mais s’envoler vers les destinations tropicales en pleine saison chaude est-ce vraiment gagnant? Tour d’horizon.

Le transporteur Sunwing et l’agence Voyages à rabais sont unanimes. Ils affirment que le nombre de réservations de forfaits tout-inclus dans le Sud est en constante augmentation depuis quelques années. Chez Voyages à rabais, un bond de 10% aurait été enregistré entre 2017 et 2018, puis de 23% entre 2018 et 2019, cette fois en raison d’une promotion spéciale.

«De la fin de l’année scolaire jusqu’à la rentrée, ce sont des gros mois pour nous», assure la directrice marketing senior de Sunwing, Marie-Josée Carrière, en reconnaissant toutefois que ce n’est pas aussi achalandé que l’hiver, «mais presque». Les familles, principalement, seraient au rendez-vous, en partie à cause de rabais visant les enfants.

Une météo plus clémente?

La motivation numéro un des Québécois pour sauter le pas demeure l’idée de s’assurer quelques journées chaudes et ensoleillées consécutives.

Même si le ciel caribéen fait plus la gueule de mai à octobre, le soleil y serait plus souvent de la partie comme les averses ne durent généralement qu’une heure et se produisent vers la fin de l’après-midi, note l’Organisation météorologique mondiale associée à l’ONU.

Le mercure, lui, a tendance à osciller autour de 30 en été, sans compter le facteur humidex.