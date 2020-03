Ottawa tentera de rapatrier tous les Canadiens, sans les juger

OTTAWA — Le gouvernement canadien tentera de rapatrier tous ses ressortissants, même ceux qui ont décidé de voyager après avoir reçu la recommandation de rester au pays, en temps de pandémie.

“Ce qu’on est en train de faire maintenant, c’est essayer d’aider tous les Canadiens. On ne va pas porter de jugement sur les gens. On va essayer tout simplement de les aider”, a assuré le premier ministre Justin Trudeau, jeudi matin.

Le gouvernement maintient les contacts avec les compagnies aériennes pour tenter d’organiser des vols de rapatriement.

“J’ai parlé aux dirigeants d’Air Canada et de WestJet hier soir. (...) On va travailler ensemble pour essayer de rapatrier d’urgence le plus grand nombre de Canadiens possible”, a indiqué le premier ministre qui, encore une fois, rencontrait la presse devant sa résidence où se poursuit son isolement volontaire.

EN VIDÉO: Ottawa travaille avec les transporteurs aériens pour le retour des Canadiens