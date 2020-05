Vols annulés: Air Canada révise sa politique de remboursement (mais ne remboursera pas)

shaunl via Getty Images

Air Canada a également annoncé qu'elle regarnissait son horaire d'été, même si la quantité de vols offerts reste néanmoins inférieure de plus de 50 %.

MONTRÉAL — Visée par la frustration croissante des consommateurs, Air Canada a révisé sa politique d’annulation, offrant aux voyageurs l’option d’un bon de voyage sans date d’expiration ou de points Aéroplan au rabais dans l’éventualité où le transporteur annulait leur vol en raison de la pandémie de COVID-19.

La ligne aérienne a indiqué que la nouvelle politique — dans la précédente, les bons de voyage expiraient après 24 mois et l’option des points Aéroplan n’existait pas — s’appliquait aux billets non remboursables délivrés jusqu’à la fin juin, avec une date de voyage initiale entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.

La nouvelle approche d’Air Canada intervient alors que des défenseurs des droits des consommateurs et des milliers de passagers continuent de réclamer leur argent pour des services qu’ils ont payés, mais n’ont pas reçus.

Trois pétitions avec plus de 89 000 signatures demandent la mise en œuvre de remboursements complets avant l’octroi d’une aide financière aux compagnies aériennes, dont deux ont été présentées à la Chambre des communes au cours des 11 derniers jours.

«Air Canada continue de contourner ses obligations de rembourser les quelque 2,6 milliards $ qu’elle doit aux passagers», a affirmé Gabor Lukacs, défenseur des droits des passagers.

M. Lukacs fait valoir que la loi oblige les compagnies aériennes à rembourser les clients, ajoutant que les tarifs pourraient bien augmenter dans la prochaine année, réduisant la valeur des bons de voyage.

Air Canada a indiqué avoir remboursé près d’un milliard $ aux clients depuis le 1er janvier, essentiellement aux voyageurs qui ont payé pour des billets remboursables.

«Le monde a réalisé de grands progrès dans sa lutte contre la COVID-19; mais nous sommes conscients que nous devons demeurer vigilants, ce qui implique aussi de la flexibilité», a affirmé vendredi la directrice commerciale Lucie Guillemette.

L’option de points du programme de fidélisation permet aux clients de convertir la valeur résiduelle de leur billet en milles Aéroplan «à un taux bonifié de 65 %», a-t-elle ajouté.

Aucune des grandes compagnies aériennes canadiennes n’offre de rembourser les passagers pour les centaines de milliers d’annulations de vol depuis la mi-mars, optant plutôt pour des bons — dont la durée de vie est généralement d’un maximum de deux ans.