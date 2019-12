Volkswagen poursuivie par Ottawa pour violations des normes antipollution

Ottawa accuse Volkswagen d’avoir importé en toute connaissance de cause des voitures qui ne respectaient pas les normes canadiennes en matière d’émissions polluantes.

Le constructeur automobile allemand fait face à 58 chefs d’accusation pour avoir enfreint la Loi canadienne sur la protection de l’environnement lorsqu’il a importé entre 2008 et 2015 au Canada 128 000 voitures qui ne respectaient pas les normes antipollution.

Le constructeur fait aussi face à deux autres chefs d’accusation pour avoir fourni des informations trompeuses.

La poursuite au Canada est déposée plus de quatre ans après que Volkswagen a admis avoir installé des logiciels sur 11 millions de voitures dans le monde pour tromper les appareils de mesure des émissions et laisser croire que ces véhicules étaient plus «propres» qu’ils ne le sont en réalité.

Aux États-Unis, dans une poursuite similaire, Volkswagen a plaidé coupable en mars 2017 et a été condamné à verser une amende de plus de 4,3 milliards $.

Volkswagen comparaîtra pour la première fois vendredi pour répondre aux accusations canadiennes.