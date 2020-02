Retard pour le vol qui évacuera les Canadiens de Wuhan

Le rapatriement des Canadiens coincés dans une ville chinoise en quarantaine à cause du coronavirus a été retardé d’au moins 24 heures.

Le premier ministre Justin Trudeau a expliqué, mercredi matin, que la fenêtre offerte par les autorités chinoises pour que se pose à Wuhan l’avion affrété par le Canada est limitée.

“Malheureusement, à cause de la météo, on n’a pas pu décoller de Hanoï hier soir”, a relaté M. Trudeau à son arrivée à la réunion de son caucus.

“On a un retard d’une journée. Mais on espère rapatrier ces familles-là pour vendredi matin. (...) On continue de faire tout ce qu’on peut pour les garder en sécurité et pour les ramener bientôt”, a-t-il assuré.

L’avion retenu par le Canada était donc toujours au Vietnam, mercredi. Les Canadiens qui veulent rentrer sont maintenant attendus à l’aéroport de Wuhan à 17h, heure locale, jeudi.

Myriam Larouche, une étudiante québécoise de 25 ans se trouvant actuellement à Wuhan, dit qu’elle a reçu un courriel de l’ambassade du Canada au sujet du retard.

Le courriel indique que le retard est “dû à des circonstances indépendantes de la volonté du gouvernement du Canada”.

Ils sont maintenant 373 Canadiens à vouloir quitter la province chinoise en quarantaine. Le premier vol de rapatriement devant partir jeudi soir de Wuhan ne prendra que 211 Canadiens.

Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne assure que les autres Canadiens pourront éventuellement quitter la Chine, eux aussi, et se mettre à l’abri du coronavirus.