General Motors dévoile son idée de la voiture volante

Classé plus précisément comme un drone à décollage et atterrissage vertical (VTOL) - ce n’est pas techniquement une voiture, car il ne roule pas sur la route. Et il ne faut pas espérer y prendre place bientôt: la voiture volante n’est qu’un concept pour le moment. Mais l’entreprise soutient que lorsque ce véhicule prendra finalement son envol, il sera à propulsion électrique et pourra atteindre la vitesse de 90 km/h .

Parallèlement à la présentation du drone, on a donné un aperçu d’un véhicule légèrement plus réaliste: le pod autonome Halo. Ce véhicule ne fonctionne pas dans le ciel, mais il peut se conduire tout seul et est structuré comme un salon en forme d’œuf. Bien que cela ait l’air cool et tout, vous pouvez blâmer “The Jetsons”, mais nous ne serons pas satisfaits tant que nous n’aurons pas une date de lancement ferme pour notre voiture volante.