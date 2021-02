Le documentaire qui étale les déboires professionnels et personnels de Britney Spears est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines, mais il était encore impossible pour les Canadiens de le visionner jusqu’ici. Inutile de scander «Britney partout, justice nulle part». Il débarque sur Crave dès vendredi au Canada.

Le long métrage Framing Britney Spears produit par le New York Times avait été diffusé pour la première fois le 5 février sur la plateforme de streaming américaine Hulu, le rendant indisponible à tous ceux qui utilisent une adresse IP canadienne.

La sortie de Framing Britney Spears a fait couler beaucoup d’encre sur la santé mentale de la pop star et l’emprise que son père exerce sur elle depuis 2008 , ralliant encore plus de gens au mouvement #FreeBritney .

Elle a également permis de remettre en question la culture des tabloïds et le traitement que les paparazis réservent aux célébrités féminines

Après la diffusion du film, l’interprète de Oops! I Did It Again a publié un message énigmatique disant : «peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien à comparer de ce que la personne vit derrière la caméra.»