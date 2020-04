Voici tout ce que vous devez savoir sur la relation entre coronavirus et caillots sanguins

Les médecins du monde entier tentent de comprendre le large éventail d’effets que la COVID-19 — la maladie causée par le nouveau coronavirus — peut avoir sur le corps.

La plupart des gens associent l’infection à des symptômes respiratoires — fièvre, toux, fatigue. Mais de nombreux patients qui contractent le virus présentent des symptômes neurologiques tels que des maux de tête et des étourdissements, ainsi que des problèmes cardiaques, des complications rénales et, plus récemment, des caillots sanguins.

Les caillots prennent différentes formes chez différents patients. Dans les cas plus bénins, les caillots — qui semblent être dispersés dans tout le corps — ont été liés à des éruptions cutanées ou à des orteils rouges gonflés (récemment appelés «orteils COVID»). Dans les cas les plus graves, les caillots peuvent bloquer une artère et provoquer une embolie pulmonaire ou déclencher une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

On ne sait pas encore pourquoi tant de patients atteints de la COVID-19 admis à l’hôpital développent des caillots. Une étude a révélé que près d’un tiers des patients qui avaient la COVID-19 placés en soins intensifs en avaient.

Nous avons déjà vu l’apparition de caillots sanguins avec la présence d’autres infections respiratoires graves; les médecins ont donc quelques théories sur ce qui se passe. Voici ce que nous savons sur la relation entre la COVID-19 et la coagulation du sang.

Les caillots sont souvent minuscules et partout

L’une des découvertes étranges à propos de la coagulation observée chez les patients atteints de coronavirus est à quel point les caillots sont minuscules et étendus.

Lorsqu’on parle généralement de caillots sanguins, on examine un ou deux caillots majeurs qui bloquent l’approvisionnement en sang au cerveau et au cœur (et donc provoquent un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque). Mais avec la COVID-19, plutôt que de ne voir qu’un ou deux gros caillots, les médecins observent des tonnes de minuscules caillots se former partout — dans les poumons, principalement, mais aussi dans les jambes, les pieds et juste sous la surface de la peau (qui peut être à l’origine de ces orteils COVID).

«Nous avons également vu de gros caillots dans les jambes et de gros caillots dans les gros vaisseaux des poumons [avec la COVID-19], mais il semble qu’avec les patients COVID-19, vous avez cet effet micro-thrombotique [petits caillots] qui se produit en plus», a déclaré au HuffPost Matthew Heinz, un médecin-interne au Tucson Medical Center.

Vous pourriez penser que de petits caillots feront moins de dommages. Mais Heinz a affirmé qu’ils pourraient en fait être l’indication qu’une maladie beaucoup plus grave se prépare. Ce n’est pas parce que les caillots ont tendance à être plus petits et uniformément répartis qu’ils ne peuvent pas mettre la vie en danger.

«Ils peuvent indiquer que la série de réactions en cascade dans la coagulation sanguine — ces troubles de la coagulation — a maintenant commencé, et les caillots pourraient commencer à se former partout, et vous pourriez vous retrouver avec de petits se formant dans les artères coronaires — qui vous causeraient une crise cardiaque. Et dans les petites artères du cerveau, cela pourrait vous donner des attaques focales», a déclaré Heinz.

C’est probablement pourquoi nous constatons que des patients dans la trentaine et la quarantaine atteints de coronavirus — qui n’ont aucun autre facteur de risque — développent des accidents vasculaires cérébraux, a ajouté Heinz.

D’autres coronavirus ont été liés à des troubles de coagulation du sang

Hyung Chun, cardiologue à Yale Medicine, a expliqué que d’autres coronavirus connus pour provoquer des maladies respiratoires graves (comme le MERS et le SRAS) sont également associés au fait de développer des caillots sanguins.

Le coronavirus du SRAS endommage la paroi interne des artères et des veines (connue sous le nom d’endothélium vasculaire), ce qui empêche le sang d’atteindre les poumons, déclenchant un infarctus pulmonaire ― pendant lequel le tissu pulmonaire meurt ― chez certains patients. Une autre analyse du SRAS a révélé qu’environ 49% des patients ont développé une thrombocytose, une condition qui fait apparaître spontanément des caillots sanguins.

Avec le MERS, on a estimé qu’environ 36% des patients ont développé un trouble de la coagulation du sang ou des caillots sanguins. De plus, les patients atteints du MERS qui sont devenus les plus malades ont souvent connu une complication appelée coagulation intravasculaire disséminée, pendant laquelle de petits caillots sanguins se forment dans la circulation sanguine et bloquent la circulation des petits vaisseaux sanguins.

Étant donné la similitude entre les virus qui causent le SRAS, le MERS et la COVID-19, les chercheurs s’attendent à voir des complications similaires au niveau de la coagulation du sang. (Remarque: nous voyons également l’apparition de caillots sanguins dans le cas d’une grippe sévère et de pneumonies virales selon Chun, mais cela semble être plus rare.)

Science Photo Library via Getty Images

Les caillots pourraient être dus à une inflammation ou à une lésion dans les vaisseaux sanguins

Bien que les données soient limitées, une théorie importante derrière l’apparition des caillots sanguins est qu’ils sont déclenchés par une vague d’inflammation déclenchée par la COVID-19.

Vous avez peut-être entendu parler de la «tempête de cytokines» que subissent certaines personnes atteintes de la COVID-19. Cela se produit lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive et qu’au lieu de combattre le virus, les cellules commencent à se tuer.

«Il s’agit d’une réponse inflammatoire systémique profonde, à l’échelle du corps, due à l’infection virale», a déclaré Heinz. «Dans un état très infecté et enflammé, vous pouvez devenir hypercoagulable, ou plus susceptible de former des caillots partout.»

Une autre explication possible de l’apparition de caillots est que le coronavirus endommage directement les vaisseaux sanguins. Si tel est le cas, cela signifierait que le coronavirus infecte les cellules de nos vaisseaux sanguins. Le corps considère alors cette infection comme une blessure et provoque la coagulation du sang autour d’elle.

Les patients en période de repos au lit présentent des facteurs de risque

Les personnes très malades en période de repos au lit sont aussi problématiques, car leur immobilité permet au sang de s’accumuler dans le corps. Asher Marks, un hématologue pédiatrique de Yale Medicine, a déclaré que les patients COVID-19 de l’USI peuvent subir une stase, ou un «manque de circulation sanguine, souvent observé lorsque les patients sont coincés au lit».

De plus, la plupart des personnes qui tombent très malades à cause de la COVID-19 présentent déjà des facteurs de risque qui augmentent leurs risques de développer des caillots sanguins. Bon nombre de ces affections — comme l’hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques — entraînent déjà une usure des vaisseaux sanguins, et la COVID-19 peut aggraver les choses.

«Bien que nous ne connaissions pas tous les détails quant à qui est le plus à risque de développer des caillots sanguins, nous les retrouvons plus souvent chez les patients qui sont gravement malades en raison de la COVID-19», a déclaré Chun.

En gros, il se passe beaucoup de choses dans le corps — l’inflammation, les lésions des vaisseaux sanguins et l’alitement — qui, ensemble, créent une tempête parfaite pour la formation de caillots, a déclaré Heinz.

Un portrait plus clair de la situation commence à émerger, mais les chercheurs conviennent qu’ils ont besoin de plus de données pour relier les points et déterminer comment et pourquoi le coronavirus provoque des problèmes majeurs de coagulation du sang.

Selon Marks, le fait de mieux comprendre ce qui cause l’apparition de caillots sanguins répondra probablement à certaines questions clés concernant la COVID-19, telles que pourquoi les problèmes cardiaques sous-jacents sont davantage un facteur de risque que les problèmes pulmonaires? Ou pourquoi tant de patients infectés semblent mieux aller, puis ont subitement un arrêt cardiaque ou une défaillance d’organe? Cela nous donnera les indices dont nous avons besoin pour mieux traiter l’infection et pour aider davantage de personnes en soins intensifs à se rétablir.

«Cela offre une nouvelle piste potentielle de traitement», a souligné Marks. «Quelque chose dont nous avons grandement besoin.»

Les experts en apprennent encore sur le nouveau coronavirus. Les informations contenues dans cet article sont celles qui étaient connues ou disponibles au moment de la publication, mais il est possible que les indications concernant la COVID-19 changent à mesure que les scientifiques en découvriront davantage sur le virus. Veuillez consulter les Centers for Disease Control and Prevention pour les recommandations les plus récentes.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.