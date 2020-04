Alors que de plus en plus de Canadiens se tournent vers des masques faits maison pour empêcher la propagation de la COVID-19 lorsque la distanciation sociale ne peut pas être maintenue, la façon de les utiliser correctement est devenue un sujet d’actualité. Il y a beaucoup à considérer pour rendre leur utilisation aussi efficace que possible. Mais une fois qu’ils ont servi pour une visite occasionnelle à l’extérieur, comment devons-nous les nettoyer pour une utilisation future?