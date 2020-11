Tourisme sous-marin pour personnes avides de sensations fortes et d’histoire de navire. C’est à peu près ce que propose la compagnie américaine Oceangate Expeditions pour la modique somme de 125 000 dollars. Si vous êtes prêts à les débourser, elle vous emmènera faire un tour sur l’épave du Titanic à bord d’un mini sous-marin. Et vous financerez ainsi une partie des recherches sur le drame de cette épave.

Une fois à bord d’un navire de chercheurs et de scientifiques, un sous-marin spécial vous fera descendre de 4 kilomètres pour une inspection minutieuse. La société, Oceangate Expeditions, utilise un sous-marin de classe Cyclope appelé Titan, qui n’est que l’un des quatre engins capables de descendre jusqu’à 4000 mètres sous l’océan.

L’habitacle est un cylindre en fibre de carbone tissée, avec deux hémisphères en titane des deux côtés. L’hémisphère avant comporte une fenêtre de visualisation de 53 centimètres de large. Le Titan accueillera 3 passagers à la fois, plus un chercheur et un pilote. L’engin est propulsé par quatre propulseurs électriques et peut descendre sur l’épave en 90 minutes. Les premières expéditions pourraient avoir lieu dès le printemps 2021.

Le Titanic a coulé en 1912, causant la mort de plus de 1500 personnes. Le navire a été retrouvé au fond de l’eau en 1985 lors d’une recherche de sous-marins nucléaires manquants. Il a été trouvé à près de 4 kilomètres de profondeur, à 600 kilomètres au sud de St Johns à Terre-Neuve.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.