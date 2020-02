Une visite - en feu et en images - d’une des dernières forges du Québec

La forge traditionnelle n’est pas la discipline la plus contemporaine, mais bien le type de pratique artisanale qu’on associe davantage à «époque médiévale» qu’à «réseaux sociaux».

Pourtant, dans un monde où l’on prend de plus en plus conscience de notre empreinte écologique, la forge traditionnelle prend tout son sens. Plutôt que de tomber dans la production de masse d’un objet de basse qualité qui finira aux poubelles, le forgeron peut quant à lui produire un outil unique et durable.