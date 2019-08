Viola Davis interpréterait Michelle Obama dans une nouvelle série

L’actrice Viola Davis devrait incarner Michelle Obama dans une série télévisée sur les premières dames américaines.

Viola Davis (How to Get Away with Murder) est également productrice déléguée dans ce projet de Showtime, qui est en cours d’élaboration. Elle a expliqué que la série permettrait de «lever le voile» sur la vie des femmes qui ont vécu à la Maison-Blanche aux côtés de leur mari.

La première saison sera centrée sur Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama.

On ne connaît pas la date de diffusion de la série puisqu’elle n’a pas encore été approuvée par la direction. Showtime a accepté trois scénarios pour le moment.

L’ancien président Barack Obama et sa femme ont lancé leur propre maison de production en 2018 et ont conclu des ententes avec Netflix et Spotify.