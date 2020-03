9 vins à moins de 25$ qui appellent le printemps

ROUGE - Domaine des Huards Envol 2017 (biologique) - 22,95$

SAQ

Cet assemblage de pinot noir, gamay et cabernet franc bio sublimement souple et léger révèle d’agréables notes de cerise et nous réveille avec son acidité vive et sa longue finale. Il se boit dangereusement trop bien. On le sert volontiers en apéro ou pour accompagner poisson et viande blanche.