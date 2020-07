La Ville de Québec se joint au boycottage publicitaire de Facebook

Cette décision inclut également les placements réalisés par l’Office du tourisme de Québec (OTQ) et les instances de sécurité publique telles que les services de police et de lutte aux incendies.

Vendredi dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la suspension de ses achats de publicités sur Facebook pour tout le mois de juillet. Cette décision s’applique à tous ses ministères et aux organismes gouvernementaux.

Plusieurs institutions financières et des entreprises québécoises se sont jointes à l’initiative en cessant tout placement publicitaire sur Facebook en juillet, telles que la Banque Nationale, le Mouvement Desjardins et la Banque Laurentienne.

Ailleurs au Canada, les cinq plus grandes banques, la Scotia, la Royale, la CIBC, la TD et la Banque de Montréal, ainsi que des marques comme Lululemon et MEC, ont aussi déjà fait savoir qu’elles cesseraient temporairement de faire de la publicité sur Facebook.

Le mouvement aurait rejoint dans le monde plus de 500 organisations et multinationales qui réclament un contrôle plus strict des contenus racistes et haineux.