La Ville de Mercier imposera le port du masque à l'intérieur des lieux publics

Images By Tang Ming Tung via Getty Images

«Ce sont une série de personnes qui se connaissent, plus ou moins, qui se sont retrouvées le soir Saint-Jean dans deux partys dans des résidences privées et une partie de ces gens-là sont allés dans un bar. Ces gens ont été contaminés dans les partys. Ils n’avaient pas de symptômes ou des symptômes légers et sont allés dans le bar», a précisé le Dr. Arruda.

«J’invite les jeunes qui sont allés à ces partys à dire la vérité. Notre objectif à la santé publique ce n’est pas de pénaliser des personnes. Notre objectif, c’est d’enquêter pour dire aux personnes avec qui elles sont entrées en contact que peut-être elles vont avoir la maladie. On veut leur offrir le dépistage et empêcher que ces 80 personnes deviennent 160 personnes, 320, 640, 1200, parce que c’est comme ça que ça se passe. Chaque cas en infecte un autre puis un autre et un autre, et là-dedans ça peut être ta grand-mère qui décède», a affirmé Horacio Arruda.

De son côté, la Ville de Mercier prévient sa population que le port du masque ou du couvre-visage à l’intérieur, dans les lieux publics, «ne diminue en rien l’importance de respecter les consignes sanitaires et de distanciation».

«Il faut se rappeler que la plus récente éclosion dans notre région est due à une fête privée. Il est donc important de ne pas relâcher la vigilance, même lorsque nous demeurons à la maison », a affirmé la mairesse de Mercier, Lise Michaud.

