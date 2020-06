Le Village au Pied-du-Courant rouvre cet été !

L’annonce a été faite sur leur page Facebook. On y apprend que ce sera une petite mouture pour offrir une plage urbaine aux résidents. Une offre de cuisine de rue s’ajoutera, ainsi qu’une programmation légère. Une version allégée en raison des mesures de distanciation sociale.

« On a vite réalisé que la santé mentale était devenue un enjeu important avec le confinement, note Jérôme Glad. Les gens ont besoin de sortir, de prendre l’air, de marcher, de créer des liens sociaux. Et puisque les possibilités de se rencontrer sont limitées à l’intérieur, nos petits espaces qui prennent vie à l’extérieur sont idéal pour respecter la distanciation.»

Les Jardineries (bistro avec une grande terrasse illuminée, une serre et une plage circulaire au Parc Olympique de Montréal) et La Halte Bellerive (espace public sur le tronçon de la rue Bellerive entre Baldwin et Des Ormeaux) rouvriront également leurs portes.