Des images impressionnantes montrent un trou béant dans une route de Canton, dans le sud de la Chine, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Un effondrement soudain a emporté un morceau de bitume sur une route du centre-ville à 9h28 ce dimanche 1er décembre, sur un chantier de construction de la ligne 11 du métro de la ville.

Un véhicule de nettoyage et un scooter électrique ont été emportés dans le trou béant de 38 mètres de profondeur. Trois personnes sont portées disparues depuis. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier du métro ont été évacués, et les canalisations d’eau et de gaz environnantes ont été fermées.

Les autorités indiquent qu’environ 1100 personnes et près de 200 véhicules ont été déployés pour des opérations de sauvetage, qui ont été entravées par de multiples effondrements survenus sur les lieux.

Une enquête a été ouverte par les autorités pour éclaircir les causes de cet accident.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

